Cartabbia in fiore

L’associazione “Simona per Cartabbia” organizza domenica 4 giugno una festa che coinvolgerà tutta la frazione.

L’associazione è nata qualche mese fa in ricordo di Simona una donna forte, coraggiosa e con tanta voglia di vivere che ha lottato contro un male più forte di lei, che un anno fa l’ha portata via. Quest’associazione nasce per portare avanti il suo desiderio di far rivivere il paese in cui è nata e cresciuta, Cartabbia. Domenica Cartabbia sarà addobbata con fiori e ci sarà tanto divertimento per tutti, grandi e bambini.