Carte d’identità negate ai profughi: “L’obiettivo è esasperare gli animi”

Lite a bottigliate alla stazione elle Ferrovie Nord. Nel centro di accoglienza di via dei Mille gli ospiti si autogestiscono

«Perchè negare un diritto ed esasperare gli animi?». Se lo chiedono i componenti della rete “Bust’Occhi aperti sul mondo” dopo l’ennesimo no alle carte d’identità per i richiedenti asilo di via dei Mille da parte dell’amministrazione comunale che, tre giorni fa, è uscita sui giornali con le dichiarazioni della componente leghista della giunta (Isabella Tovaglieri, Stefano Ferrario e Max Rogora) che ha ribadito il proprio no a quello che, in realtà, è un diritto di queste persone.

Il risultato è stata un’altra protesta dei quasi 200 migranti che vivono nello stabile di via dei Mille che martedì sera hanno messo alla porta i gestori del centro di accoglienza per dare l’ennesimo segnale di disagio nei confronti dell’ostilità conclamata nei loro confronti da parte degli amministratori bustocchi.

In una nota esprimono il loro disappunto per questa situazione: