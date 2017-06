“Casa Aperta” al Centro Gulliver

via Morosini

Sabato, il tradizionale “Open Day” delle Comunità Terapeutiche. Grande festa sabato 24 al Centro Gulliver. «Sì, perché come in ogni estate che si rispetti, anche quest’anno per l’ultimo sabato di giugno, si è rinnovata “Casa Aperta”, il tradizionale “Open Day” delle Comunità Terapeutiche, organizzato su inviti personali concordati – spiegano dal centro -. Un appuntamento particolarmente sentito ed atteso, preparato con grande cura in ogni dettaglio. Una giornata in cui proprio gli Ospiti invitano i familiari, i rappresentanti delle Istituzioni e i tanti amici del Centro Gulliver ad un pomeriggio di festa insieme».

“La diritta via era smarrita.” Su questa frase di Dante hanno lavorato quest’anno gli Ospiti del Gulliver, preparando uno spettacolo di letture, canti e video con a tema il viaggio, come metafora della vita… “Certo, è così che inizia un nuovo viaggio”. «Così recita l’invito a “Casa Aperta” – spiegano i responsabili -, che nelle scorse settimane è stato spedito a mano, via mail o per posta, prendendo consapevolezza di aver smarrito la méta, riconoscendo quello che non è andato, i propri limiti e debolezze e accogliendo la propria storia, fatta anche di relazioni ferite… verso un percorso di rinascita, fortemente desiderato. Perchè in fondo tutti desideriamo stare bene ed essere felici».