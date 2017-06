Casa futuro: ora è la volta del Giugno Sport

Alcune immagini che sono state postate su Facebook per il terremoto che ha colpito il centro Italia, in particolare la città di Amatrice

Quattrocento porzioni di riso, 500 panini con la salamelle, 280 porzioni di amatriciana e 150 kg di patatine fritte: il ricavato in beneficenza per sostenere “Casa Futuro”, un progetto per aiutare i giovani di Accumuli ed Amatrice.

Il bilancio della manifestazione di domenica scorsa a Gavirate lo fa proprio Gianni Lucchina, presidente del comitato che si prefigge di sostenere le popolazioni terremotate.

Ma non è finita: «Vi ricordo – scrive Lucchina – che non abbiamo ancora terminato il nostro lavoro, è in corso il Giugno Sport e continua la vendita dei biglietti della lotteria. Invitiamo tutti i Gaviratesi a trascorrere qualche sera al Giugno Sport, per contribuire alla raccolta fondi, inoltre prosegue la vendita dei biglietti della lotteria, si possono ancora acquistare presso la sede della Pro loco Stazione di Gavirate oppure nel corso del Giugno Sport».

«La giornata conclusiva sarà il 2 luglio all’oratorio, invieremo nei prossimi giorni il programma definitivo.

In questa occasione ci sarà anche la estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Nel rinnovare a tutti ancora i più sinceri ringraziamenti confermiamo che a conclusione dell’evento saranno rese pubbliche le risorse economiche raccolte a sostegno del progetto “Casa futuro”.