Casette abusive, sigilli al piccolo campo nomadi

Alle prime ore della mattinata di oggi (martedì), i carabinieri di Busto Arsizio e la Polizia Locale di Solbiate Olona sono intervenuti per dare seguito al sequestro di tre abitazioni abusive realizzate in un’area adiacente alla piazzola ecologica del paese in via dei Combattenti, a pochi metri dallo svincolo di Pedemontana

Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, ponendo in sequestro l’area adibita a campo nomadi all’interno della quale, secondo gli accertamenti eseguiti dai tecnici comunali, sarebbero state realizzate 3 strutture abusive, adibite ad abitazione, all’interno delle quali trovavano domicilio altrettanti nuclei familiari, per complessivi 10 soggetti, di cui 5 minori.

I militari hanno denunciato a piede libero i titolari dell’area, i tre capofamiglia ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di abuso edilizio. Al termine delle operazioni i nuclei familiari venivano ospitati presso alcuni luoghi di domicilio di propri familiari nei comuni limitrofi. Durante le operazioni non si è verificata alcuna turbativa dell’ordine pubblico e nessun ferito.

Il sindaco di Solbiate Olona Luigi Melis non ha voluto commentare la vicenda.