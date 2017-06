Caso migranti, Lioi risponde ad Arturi

L’ex vicesindaco se la prende con la maggioranza per come è stato gestito il “caso” dei migranti arrivati a Cuveglio, e la risposta non tarda ad arrivare. Lo fa l’assessore Territorio ambiente ed ecologia Giuseppe Lioi che in una nota di replica all’ex vice sindaco Giuseppe Arturi specificando che «nel suo intervento Arturi accusa infatti il sindaco di non aver informato nessuno di questo arrivo, e che anzi doveva indire un consiglio straordinario per comunicarne l’arrivo. Se il consigliere fosse stato presente, come suo dovere, ai recenti consigli comunali, avrebbe potuto avere qualsiasi chiarimento sulla questione. E’ superfluo comunque sottolineare che il rapporto di accoglienza è tra la prefettura ed una struttura privata».

Il botta e risposta, è bene specificarlo, è in questo caso all’interno della maggioranza: dopo l’avvicendamento da vice sindaco risalente all’anno scorso, Arturi è rimasto all’interno della maggioranza. Ora la critica al suo intervento arriva da un collega che siede anche lui fra i banchi dell’amministrazione, in giunta.

«Purtroppo però mi dispiace informare la cittadinanza che il consigliere non è stato presente per ben sette consigli comunali consecutivi, e non può avere una chiara idea della situazione complessiva sull’argomento – conclude Lioi – . L’amministrazione ha dei compiti da svolgere che derivano dal consenso che ha ricevuto dai cittadini, questi compiti possono essere portati a termine solo con l’impegno e la partecipazione, e non con sterili polemiche».