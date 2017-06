Castiglione Olona: “Niente celebrazioni. Il sindaco vuole farsi notare dai vertici della Lega Nord?”

Nota dei vertici del Partito Democratico di Castiglione Olona, a firma del segretario cittadino Luca Cigardi

Il 2 giugno è una data simbolo dei valori repubblicani, una delle più importanti ricorrenze nel nostro Paese. A Castiglione​ Olona​ in questa occasione si consuma lo sgarro del sindaco leghista nei confronti della Città. Aderendo all’appello del capo della Lega ​Matteo ​Salvini​, il primo cittadino​ cancella con un colpo di spugna ogni celebrazione per la festa della Repubblica. Probabilmente le motivazioni sono da ricercare in una abbondante dose di anti italianità, disprezzo istituzionale e mancato riconoscimento nei valori repubblicani.

Per fortuna​,​ altri sindaci leghisti anche a noi vicini hanno deciso di onorare il 2 giugno con manifestazioni come il battesimo civico.

Il Sindaco vu​​ole forse farsi notare dai vertici della Lega in previsione di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali? Ricordiamo al ​Primo Cittadino che ha giurato sulla Costituzione Italiana, che indossa il tricolore e che percepisce l’indennizzo pagato da tutti i cittadini​castiglionesi:​ non solo dai leghisti.

Il Partito Democratico di Castiglione​ Olona​ ha deciso di onorare la Festa della Repubblica Italiana ricordando la memoria del Sindaco Giuseppe Battaini ​(nella fotografia, i fiori che sono stati collocati sulla sua tomba) ​e di quanti hanno donato se stessi, con dedizione, disinteresse e amore, onorando Castiglione Olona i suoi cittadini.