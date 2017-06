Castiglioni e Martinenghi azzurri al “Sette Colli”

Foto varie di nuoto

Le due giovanissime stelle del nuoto varesotto, la bustocca Arianna Castiglioni e l’azzatese Nicolò Martinenghi, faranno parte della squadra azzurra impegnata al prossimo “Trofeo Sette Colli”, il più importante meeting organizzato in Italia che è giunto alla 54a edizione.

A Roma, sede storica dell’appuntamento (23-25 giugno), la nazionale del direttore tecnico Cesare Butini si presenterà al massimo delle forze, anche per preparare nel modo migliore l’appuntamento cruciale della stagione 2017, i Mondiali di Budapest che si disputeranno tra il 23 e il 30 luglio.

Castiglioni e Martinenghi hanno già ottenuto il pass per la rassegna iridata, entrambi nella specialità dei 50 rana (il nuotatore dell’NC Brebbia anche nei 100), grazie ai risultati colti ai campionati italiani primaverili che si sono svolti a Riccione.

«Il Sette Colli rappresenta, oltre che un validissimo test tecnico in quanto si colloca a quattro settimane esatte dall’inizio della rassegna iridata di Budapest, l’ultima prova utile per il completamento della squadre nazionali – ha detto Butini in sede di convocazioni – Ci aspettiamo gare di assoluto livello tecnico, confidando nel mantenimento del trend positivo di crescita da parte dei giovani nuotatori. Nel frattempo continua a pieno ritmo l’attività di preparazione delle squadre nazionali di nuoto e nei vari raduni sono stati coinvolti gran parte degli atleti già qualificati per Budapest; la direzione tecnica ha infatti voluto mantenere l’attenzione su quei nuotatori che potranno essere protagonisti nel quadriennio olimpico appena iniziato».

A Roma, comunque, non ci sarà il più forte ranista in circolazione, il britannico Peaty, il grande favorito nelle gare in cui sarà iscritto Martinenghi.