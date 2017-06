Cattaneo: “La proposta moderata vince”

raffaele cattaneo

“Emerge, soprattutto in Lombardia, la forza di una proposta di centrodestra e questo ribadisce la collocazione di Lombardia Popolare che ha certamente dimostrato una consistenza. Laddove si fa una proposta chiara e moderata il centrodestra è competitivo: la proposta moderata vince, la proposta populista perde come peraltro dimostrato dal forte ridimensionamento del Movimento 5 Stelle” lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo interpellato dai giornalisti in merito ai risultati del primo turno delle elezioni amministrative a margine dell’Assemblea generale di Assolombarda a Milano.