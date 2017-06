“Ce la faccio Da Solo Adesso!”: pomeriggi di studio per ragazzi dislessici

Foto varie

L’Associazione Luinese inForm@DSA LUINO ONLUS, nata nel 2015 dai bisogni di genitori, docenti e tecnici Volontari, unti insieme per affrontare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento dei ragazzi con DSA (dislessia e…), organizza per l’Estate 2017 un corso per affrontare i compiti estivi e non solo, proponendo strategie semplici e di immediato utilizzo finalizzate al raggiungimento di una buona autonomia, partendo dall’organizzazione dello spazio e del materiale scolastico.

Il Progetto “Ce la faccio Da Solo Adesso!” nasce dal desiderio di aiutare bambini e ragazzi a superare i problemi legati allo studio e all’organizzazione dello stesso. Molti alunni, ed in modo particolare i bambini con DSA, non hanno gli strumenti necessari per sviluppare un adeguato metodo di lavoro, e di conseguenza i “pomeriggi di studio” diventano lunghi e faticosi, -specie d’estate!-, per ottenere però poi risultati poco adeguati. La mancanza di un metodo di lavoro efficace si traduce così, spesso, in scoraggiamento, demotivazione ed in insuccesso scolastico.

«La finalità del percorso “Ce la faccio Da Solo Adesso!” è quella di far acquisire ai nostri bambini e ragazzi un metodo efficace, attraverso l’acquisizione di strategie semplici e di immediato utilizzo, finalizzato al raggiungimento di una buona autonomia nello svolgimento dei compiti, dell’organizzazione dello spazio e del materiale scolastico; contemporaneamente si vuole di fornire ai genitori strumenti utili per aiutare i propri figli nello studio».

Dal 26 Giugno al 30 Giugno 2017 la Dott.ssa Maianti Chiara, Pedagogista e Tutor dell’Apprendimento per bambini ragazzi con DSA, affiancata da altre Tutor dell’Associazione, organizza un Percorso di cinque mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, di “lavoro teorico-pratico”, presso la Sala Soci Coop, Terrazza Coop, Via Ghiringhelli 1, a Luino, (che ringraziamo per la disponibilità!),per bambini che stanno terminando la classe quarta e/o quinta della Scuola Primaria, (gruppetto massimo di 10 bambini). Il termine per l’iscrizione al Corso “Ce la faccio Da Solo Adesso!” è Venerdì 16 Giugno 2017. Al termine del Percorso, venerdì 30 giugno 2017, è previsto un incontro dedicato ai genitori per condividere il lavoro svolto con i bambini.

Vi aspettiamo numerosi!!! inForm@DSA Luino Onlus

Per ogni informazione non esitate a chiamare, o mandare una mail a:

informadsaluino@gmail.com informadsacampus@gmail.com

cellulare: 333 8850396