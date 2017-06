C’è un mostro nel lago? Neverwas Radio vi aspetta a Corgeno

C’è un mostro nel lago? Una leggenda, finta o inventata, gira intorno al Lago di Comabbio e gli inviati di Neverwas Radio hanno intervistato i cittadini di Vergiate per sapere cosa ne pensano. C’è chi dice che il mostro ci sia e che il suo corpo sia per metà formato dalla bocca.

Quello che sta girando su Facebook è un video divertente per lanciare il festival di Neverwas Radio – Different like you, la prima web radio della provincia di Varese. Una tre giorni di festa in programma sulla spiaggia di Corgeno di Vergiate, sul lago di Comabbio in programma venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno.

Tante le attività in programma: la musica, ovviamente, con un totale di dodici band che si alterneranno su due palchi. Spazio alle band del territorio, che Neverwas Radio da sempre promuove, come Uniposka, Slowtide e Brenneke. Ma anche ospiti da fuori come gli Appaloosa, band livornese attiva da molti anni, i Campos, rivelazione dell’anno per tanti addetti del settore, che hanno da poco suonato al Miami Festival.

E le Capre a Sonagli, di Bergamo, che presenteranno il loro ultimo disco “Cannibale”, uscito per Woodworn Label. NeverwasRadio trasmetterà dal vivo per tutta la durata del festival, con interviste e intrattenimento, portando la radio e i suoi speaker in mezzo alla gente con la sua postazione mobile. E poi tante attività, come l’#Instameet del venerdì, in collaborazione con Instagramers Varese, le “Passeggiate sul lago” e lo spettacolo di “Bolle di Sapone” del sabato, il pic-nic sul lago e la “Pedalata sui due laghi” della domenica, a cura di Cyclhub. Il “Mostro del lago”, un’installazione a cura di SubStrato e dei ragazzi del CAG di Corgeno.

Musica, arte e territorio si fondono, per dare vita a una tre giorni di festival aperta a tutti, grandi e piccoli. Per tutti e tre i giorni sarà attiva la cucina, a cura della storica e benefica Associazione Molla l’Osso, che torna a lavorare nel mondo della musica e degli eventi. Inoltre, con una formula già proposta in passato da Neverwas Radio, sarà possibile “salvare” un libro destinato al macero, con l’iniziativa “Salva un libro”.

Sulla spiaggia di Corgeno, per altro, come testimonia il video di promozione del festival in uscita il 9 giugno, è stato recentemente avvistato il misterioso Geeno, il mostro di Corgeno. Proprio per questo, l’hashtag ufficiale della festa sarà #Mostrati. Pare, inoltre, che Geeno potrebbe fare la sua apparizione durante la festa, in un modo molto particolare…

Il lago, la radio, la musica, l’arte e il territorio. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi e rilassarsi, dal pomeriggio fino a tarda sera. E’ per questo che gli organizzatori lanciano il l’#mostrati.

Indirizzo: Spiaggia Pubblica Canottieri Corgeno di Vergiate (VA), via Vigna 14

Line Up e Elenco attività complete sull’evento FB

https://www.facebook.com/events/266897157106664/

Sito:

http://www.neverwasradio.it/festival/

Pagina Facebook NeverwasRadio

https://www.facebook.com/neverwasradio/

Pagina Facebook Associazione Molla L’Osso

https://www.facebook.com/AssociazioneMollalOsso/