Centauro 18enne si scontra con due auto

Prima l’impatto con una Bmw che stava svoltando in una via laterale poi quello con una Fiat Stilo che stava percorrendo corso della Vittoria: è il doppio scontro di cui è stato protagonista un 18enne di Senago a bordo della sua moto.

E’ successo nel pomeriggio di lunedì poco dopo le 16 quando il ragazzo che arrivava da Garbagnate si è scontrato con i due veicoli poco prima dello stadio comunale. L’impatto è stato violento come dimostrano i segni lasciati sulla fiancata della Stilo. Diversi gli automobilisti e i residenti che si sono mobilitati per aiutare il giovane. E’ arrivata sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso che ha portato il giovane, che non è in rischio di vita ed è apparso cosciente ai soccorritori all’ospedale Niguarda.

Al pronto soccorso anche la 49enne alla guida di una delle due auto. Pesanti le ripercussioni per la circolazione visto che la chiusura dell’arteria, realizzata dalla polizia locale cittadina per permettere ai sanitari di operare in sicurezza e per rilevare l’incidente, ha provocato code rallentamenti sia in direzione del centro sia verso Saronno.