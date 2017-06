Arpa e orchestra inaugurano Ceresio Estate 2017

musica classica

(Elisa Netzer – foto ©MolinaVisuals)

Si apre con un concerto per arpa e orchestra la 42esima edizione di Ceresio Estate.

Il concerto, in programma giovedì 29 giugno alle 20.30 nel cortile del Centro Scolastico di Montagnola (nel comune di Collina d’Oro), vedrà la giovane e brillante solista ticinese Elisa Netzer, che i telespettatori musicofili conoscono anche in veste di presentatrice della trasmissione RSI “Paganini”, impegnata nel delizioso Concerto per arpa di Nino Rota.

Ad accompagnarla ci sarà l’ Orchestra Città di Vigevano sotto la guida del direttore stabile Andrea Raffanini. Il complesso, fondato nel 2013 con l’intento di valorizzare l’attività dei musicisti del territorio e di ampliare l’offerta musicale aprendosi a collaborazioni internazionali, rappresenta ormai un punto di riferimento nella realtà culturale della città pavese.

Il programma si aprirà con la Serenata per archi di Edward Elgar e sarà completato dal “Sigfried-Idyll” – scritto da Richard Wagner come regalo di compleanno per l’amata moglie Cosima – nonché dalle Danze popolari rumene di Béla Bartòk.

Il concerto, promosso da Lugano Turismo, è ad ingresso gratuito.

