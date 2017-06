Cervo travolto in autostrada

Foto varie

Un cervo è stato travolto da un’auto questa mattina, 26 giugno, lungo la A-8.

L’incidente è avvenuto in direzione Milano, non molto distante dalla barriera di Gallarate, attorno alle 5.45.

Lo scontro, come conferma la Polstrada, non ha causato feriti: l’animale è morto ed è stato rimosso dalla sede stradale. Vista l’ora non si segnalano problemi per il traffico.

Non è la prima volta che animali selvatici riescono a superare le barriere per entrare in autostrada: è successo con cervi e cinghiali, che si spingono alla ricerca di acqua e cibo sempre più a sud.