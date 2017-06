Cgil, Cisl,Uil e Pd: solidarietà alla Lega per la busta con proiettili

I Segretari Generali di CGIL CISL E UIL di Varese, Umberto Colombo, Adria Bartolich e Antonio Massafra, condannano il grave atto intimidatorio ai danni della Lega Nord di Varese, esprimono solidarietà ed invitano le istituzioni alla massima vigilanza contro ogni forma di razzismo e di violenza.

Il segretario provinciale del Pd samuele Astuti altresì esprime la sua condanna del vile gesto: «Piena solidarietà alla Lega Nord e al segretario cittadino Carlo Piatti.

Respingiamo ogni forma di violenza e ci poniamo al fianco di chi ogni giorno interpreta la propria passione civile e il proprio impegno politico nei partiti e nelle istituzioni. A nome di tutta la segreteria – prosegue Astuti – non posso fare altro che censurare questo gesto intimidatorio, compiuto da chi evidentemente non è in grado di sostenere un confronto civile. La Lega Nord resta uno dei nostri principali avversari politici, con il quale ci troviamo costantemente in disaccordo e i cui toni spesso non condividiamo, ma alla base dell’impegno politico ci deve sempre essere la condanna di qualsiasi forma di intimidazione. Sono vicino ai militanti leghisti e mi auguro che le autorità possano fare presto chiarezza sull’episodio e risalire ai responsabili».