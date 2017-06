Champs Elysées, auto contro la polizia

A Parigi, sugli Champs Elysées, un’auto si è schiantata contro una camionetta della gendarmerie e ha preso fuoco subito dopo l’impatto. Il conducente, estratto dai poliziotti dall’abitacolo in fiamme, aveva una pistola addosso ed è stato dichiarato morto.

Secondo il quotidiano Le Parisien, si trattava di 31enne nato ad Argenteuil, in Val-d’Oise, già noto ai servizi di intelligence. Era schedato con la “fiche S”. Nella sua auto sono state ritrovate una bombola di gas, un kalashnikov e delle cartucce. Sulla vicenda sta indagando l’Antiterrorismo.

Come riporta l’Ansa, l’azione si è conclusa davanti al commissariato dell’VIII arrondissement, si è svolta a poche centinaia di metri dall’Eliseo, dove questa sera il presidente Emmanuel Macron riceverà per una cena ufficiale il re di Giordania, Abdallah II. Non ci sono feriti. Il quartiere è transennato. L’auto è andata in fiamme all’altezza della fermata della metropolitana Franklin Roosevelt.