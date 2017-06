Che cos’è la lettera che l’Agenzia delle entrate sta inviando a 1124 varesini

Foto varie

L’Agenzia delle entrate sta inviando in Lombardia oltre 14mila lettere contenenti le informazioni utili a permettere ai contribuenti persone fisiche di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni presentate nel 2014 per i redditi percepiti nell’anno precedente.

Non si tratta di avvisi di accertamento ma di semplici comunicazioni via pec o via posta, con cui l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni su alcuni redditi che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2014.

Solo in provincia di Varese ne sono state inviate 1.124 ad altrettanti contribuenti sui quali

Chi riceve una di queste lettere potrà giustificare l’anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Cosa riguardano le comunicazioni

In generale, queste comunicazioni, indirizzate tutte a persone fisiche, riguardano principalmente:

-redditi da fabbricati derivanti dalla locazione di immobili;

-redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;

-redditi da lavoro autonomo abituale, professionale e non professionale;

-redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali.

L’assistenza dei Cam e degli Uffici

I contribuenti potranno rivolgersi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia al numero 848.800.444, da telefono fisso, e 06.96668907, da cellulare (costo secondo il piano tariffario dei loro gestori), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con l’operatore – Comunicazione Direzione centrale accertamento”. Oppure è possibile rivolgersi alla Direzione provinciale di competenza per il proprio comune.