Che fai se “ti scappa”? La lezione di civiltà degli svizzeri

Cinquecento pipì, o altro, costano 100 euro al mese. Il guadagno è molto più alto in termini di ambiente, e soprattutto di costume, di decoro pubblico.

È per questo che vale la pena approfondire una mail arrivata qualche giorno fa a Varesenews che racconta di un fatto mai sentito: una compagnia di svizzeri viene a fare campeggio dalle nostre parti e si affitta una toilette.

Proprio così, un bagno mobile, di quelli che tempo fa si chiamavano “chimici” ma che Davide Rossin, 30 anni, preferisce chiamare “ecologici”; lui, assieme alla fidanzata Fabiola, porta avanti da qualche anno un’attività che stupisce già dalla ragione sociale: V.V.Wc, dove la sigla sta per Veni, Vidi, Wc.

Forse un nome che nella genialità ha colto qualcosa dei nostri antenati, dal momento che per le generazioni di mezzo non è impossibile aver sentito parlare, almeno una volta, di “vespasiano”, per una certa necessità.

Davide ha certamente un tornaconto a che si parli della propria attività, ma l’aspetto sollevato è talmente curioso dal punto di vista del costume e delle abitudini tutte italiche dal doverci per forza soffermare, per ascoltare ciò che ha da dirci. Sentite cosa scrive nella sua mail rivolta alla redazione: «Molto spesso vi sono segnalazioni da parte di lettori o articoli di aree lasciate al degrado urbano con spazzatura ovunque divenute wc a cielo aperto; per questo riteniamo opportuno che venga sollevata la questione».

«Per farvi un esempio: durante il ponte del 25 Aprile all’Alpe San Michele (sullo spartiacque fra Valcuvia e Valtravaglia ndr) vi erano famiglie, gruppi di amici costretti ad utilizzare alberi come wc, ed a fine giornata la situazione non era delle migliori. Invece proprio lo scorso 25 maggio, giovedì, abbiamo consegnato un wc proprio presso l’Alpe, richiesto da un gruppo di svizzeri provenienti da Zurigo qui in campeggio fino a martedì (ieri l’altro ndr)».

Sul come sia andata questa esperienza, lo testimoniano le foto scattate in loco: un posto discreto e pulito dove affidare i propri bisogni: nessun fazzoletto di carta per terra, nessuna schifezza.

Davide racconta di un mercato di wc mobili che in Italia è diffuso nei cantieri, o al seguito di alcuni eventi pubblici. E basta.

Già nelle tanto frequentate piste ciclabili, ad esempio, non sempre si trovano posti dove fermarsi: in caso di bisogno ci si deve affidare all’albero o al cespuglio di turno.

Impensabile, secondo l’imprenditore, avere ordini da comitive di italiani: «Siamo gli unici in provincia di Varese ad avere questa attività, e dal 2014, anno di apertura della società, non abbiamo mai avuto clienti “privati” italiani: solo svizzeri, o tedeschi, che quando vengono nel nostro Paese per scampagnate di tre, quattro giorni affittano un bagno mobile. È una questione di cultura e di civiltà».

Esistono, nei paraggi (siamo a Mesenzana), alcuni punti in cui questi bagni sono posizionati, soprattutto sulla ciclabile della Valcuvia, «ma i Comuni che hanno pensato a questo servizio si contano sulle dita di una mano. Abbiamo posizionato vc mobili a Cuveglio, a Montegnino Valtravaglia, a Cittiglio, e poi stop, nonostante si applichi una politica di prezzi bassi, ritagliata proprio sulle limite risorse delle amministrazioni».

Altra musica in Svizzera. Davide gestisce un’azienda, sempre di wc mobili anche in Ticino e lì le cose vanno diversamente: «Sui cantieri edili sono molto più fiscali – spiega e poi c’è proprio un atteggiamento diverso rispetto a questo tema. Qui da noi invece nessuno ci bada. Se non al momento in cui si sente il bisogno. Solo quando ti scappa ci pensi».