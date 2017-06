Chiuso il bando gara per i lavori di realizzazione del parcheggio di via Sempione

Il futuro parcheggio di via Sempione (inserita in galleria)

Si è chiuso il bando di gara per i lavori di realizzazione del parcheggio di via Sempione. Si tratta di un grande progetto per la creazione di oltre 300 posti auto. Al bando hanno risposto numerose ditte e nei prossimi giorni la commissione individuerà chi si aggiudicherà i lavori. La procedura si concluderà entro settembre. “Prosegue il percorso per la realizzazione del parcheggio di via Sempione fortemente voluto da questa amministrazione. Un parcheggio atteso dalla città e in particolare dal commercio varesino – ha detto l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin -. Adesso, prima che inizino i lavori, insieme ai commercianti e ai cittadini decideremo quale è il momento migliore per aprire il cantiere in modo da diminuire al minimo i disagi per tutti”.