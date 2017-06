Chiusura notturna di un tratto della strada statale 344

Induno Olona - Nuova rotonda Esselunga

Anas comunica che da mercoledì 7 a sabato 10 giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 6,00 è disposta la chiusura alla circolazione del tratto di strada compreso tra il km 2,918 ed il km 4,680 della strada statale 344 “di Porto Ceresio”.

Il traffico sarà deviato su percorso alternativo sulla viabilità locale.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via Jamoretti e la statale 344, nel territorio comunale di Induno Olona.