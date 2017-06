Chorizo Bay e Danno Compound aprono la Maga Estate

pittori, quadri, dipinti, sculture

A partire a questa sera, e per tutto il mese di luglio, l‘anfiteatro del Museo Maga si trasforma in un palcoscenico per ospitare i concerti gratuiti della rassegna Maga Estate. Doppio appuntamento venerdì 30 giugno a partire dalle 20.00 con i Chorizo Bay e Danno Compound.

Il duo elettronico è un progetto italiano nato dall’unione e dalla collaborazione di Alberto Fabris e Pier Scotti. I due producer a seguito di diverse collaborazioni, si ritrovano in studio con l’obiettivo di lavorare su un’idea differente di utilizzo delle tecnologie conosciute. Dj-Set dal sapore Electro, sensibile di continue trasformazioni e ricerche sonore.

Danno Compound, performance dello straordinario ensemble che proporrà il concerto per sole percussioni e improvvisazione dal titolo La clessidra e il pendolo rovesciato e che coinvolgerà il pubblico in modo diretto.

MA*GA Estate

Concerti ed eventi nell’anfiteatro esterno del Museo

Gallarate (VA), via E. De Magri 1

Ingresso libero

In caso di pioggia, tutti gli eventi si terranno all’interno del museo