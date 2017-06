“Ciao Signor G”, alla Schiranna lo spettacolo omaggio a Giorgio Gaber

luca maciacchini cabaret gaber

Farà tappa venerdì sera alla Festa de l’Unità “Ciao Signor G”, lo spettacolo di Luca Maciacchini in omaggio a Giorgio Gaber.

L’appuntamento è per le 21.30 nella sala intitolata a Laura Prati, dove l’attore e cantautore varesino proporrà una selezione degli show realizzati negli anni ’70, ’80 e ’90 dall’indimenticato artista milanese e dal paroliere Sandro Luporini.

Attualmente in tour fra Italia e Svizzera, Maciacchini sarà dunque alla Schiranna per «ricordare il Gaber intrattenitore, che mosse i primi passi in alcune trasmissioni televisive dando rilievo a una forma antesignana del moderno cabaret musicale e anticipando alcune scottanti tematiche di attualità fatte emergere poi in una denuncia sempre più severa dei mali del nostro tempo. Attraverso questa rivisitazione del personaggio e delle sue canzoni si darà risalto anche all’aspetto ironicamente incisivo di Gaber, inclusi i suoi connotati più “intrinsecamente” politici, con l’obiettivo di recuperare e tenere vivo un messaggio vitale per il destino dell’uomo, che per dirla con Gaber e Luporini, “anche suo malgrado, vuole vivere”».