Ciclista di 38 anni travolto nella notte

(immagine di repertorio)

Un uomo di 38 anni è stato travolto questa notte a Legnano.

L’incidente è avvenuto poco prima della una di questa notte in via Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo che procedeva in sella alla sua bicicletta lungo via Roma, è stato investito da un’auto all’altezza del civico 42.

Sul posto la Polizia locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, che ha soccorso il ferito. L’uomo è stato portato in codice giallo all’Ospedale di Legnano.