Cinema Grassi gremito per la sfida tra i candidati sindaco

Cinquecento persone hanno assistito al confronto pubblico tra i cinque candidati alle elezioni dell'11 giugno

Un cinema Grassi gremito di persone ha accolto la sfida tra i candidati sindaco che si è svolta martedì sera, 6 giugno, in vista delle elezioni amministrative dell’11 giugno. L’incontro era organizzato dalle tre testate giornalistiche Varesenews, La Settimana e La Prealpina ed era moderato dal giornalista Alessandro Madron. Pubblico delle grandi occasioni con i quasi 400 posti a sedere tutti occupati e gente in piedi per poter assistere alla sfida.

Presenti tutti e cinque i candidati sindaco: Laura Cavalotti (Partecipare Insieme 2.0, Partito Democratico, Sinistra X Tradate); Dario Galli (Lega Nord, Movimento Prealpino, Forza Italia, Tradate Libera); Alfio Plebani (Innovazione Civica, Energia e Futuro); Massimiliano Russo (Movimento Etica); Emilia de Benedetto (Movimento 5 Stelle).

I candidati hanno prima risposto alle domande sul programma elettorale, poi ognuno di loro ha fatto proiettare un video di un minuto per promuovere la propria candidatura, e infine hanno risposto alle domande incrociate: ogni sindaco, per due volte, poteva scegliere un altro candidato a cui fare una domanda. Proprio questo punto ha anche scaldato il pubblico, con domande a volte anche un po’ “cattive”. Hanno chiuso l’incontro un giro di domande del moderatore e l’appello del candidati. La registrazione di tutto l’incontro è disponibile qui.