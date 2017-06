Civati: “I lavori al Sacro Monte iniziano lunedì”

Dopo le polemiche, si sblocca qualcosa in via del Ceppo al Sacro Monte dove una frana blocca la strada strategica per il commercio e le funzioni religiose al borgo. “Abbiamo avuto garanzie che la ditta sarà a lavoro da lunedì in via del Ceppo a Sacro Monte” afferma l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Civati (foto). E’ stato consegnato infatti questa mattina il cantiere all’impresa che si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione dell’intervento.

“Abbiamo dovuto rispettare tutti i tempi tecnici previsti dalla legge ma ora ci siamo. La ditta ha ricevuto oggi il cantiere e ci ha confermato che da lunedì partiranno i lavori. Nell’incontro di oggi abbiamo rappresentato alla ditta la necessità di concludere l’intervento in tempi rapidi”.

Per frana

Così l’assessore Civati che interviene anche in merito alle polemiche di questi giorni:

“Capiamo benissimo le motivazioni dei commercianti e ristoratori del Sacro Monte. La chiusura della strada rappresenta un disagio per tutti. Il Comune è intervenuto subito e abbiamo fatto tutti i passaggi previsti dalla legge nel minor tempo possibile. Purtroppo dopo tanti anni di scarsa manutenzione e disattenzione verso il Sacro Monte oggi paghiamo tutti un conto salato. Qualcuno vuole trasformare una vicenda tecnica in una questione politica. Mi chiedo dove erano negli scorsi anni le persone che oggi organizzano gite al Sacro Monte, improvvisandosi esperti e dando relazioni tecniche sulla base di sopralluoghi approssimativi”.

Civati attacca: “Quando la nostra amministrazione si è insediata non ha trovato nemmeno un euro stanziato per il Sacro Monte. L’unico investimento previsto era il parcheggio della Prima Cappella. Se avessero usato le competenze che dimostrano oggi per fare un po’ di manutenzione in più anche i costi e i tempi dell’intervento sarebbero stati nettamente inferiori. Ricordo che già nell’estate del 2016, appena questa amministrazione si è insediata, ha eseguito immediatamente due interventi di messa in sicurezza del versante a causa di smottamenti”.