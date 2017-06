Claudio Simonetti al Fondo Sclavi Festival

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Tornato gli eventi del progetto “Una biblioteca da paura”: dal 7 al 9 luglio tre giorni di visioni ascolti e letture presso il Castello di Venegono Superiore. Tra gli ospiti previsti Claudio Simonetti, compositore e musicista italiano, fondatore dello storico gruppo progressive rock dei Goblin, conosciuto per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane, tra cui i film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria e Phenomena.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio a Venegono Superiore si svolgerà FONDO SCLAVI FESTIVAL 2017 – CINEMUSICA DA PAURA, una tre giorni di musica, cinema e incontri per esplorare i temi del Fondo Sclavi di Venegono Superiore, donazione di 6500 libri che il padre di Dylan Dog ha fatto alla biblioteca locale. La “tre giorni” è uno dei tanti appuntamenti di un progetto realizzato da Totem Varese e dal Comune di Venegono Superiore in collaborazione con tante associazioni del territorio con il sostegno di Fondazione Cariplo, che quest’anno si fonde con CineMusica da paura, tradizionale appuntamento estivo al castello organizzato dall’associazione Sui Sentieri della Musica per esplorare il rapporto tra cinema e musica in chiave emozionale.

In attesa del variegato programma che prevede proiezioni di film musicati dal vivo, incontri con fumettisti e scrittori, laboratori per bambini e che verrà presentato tra due settimane, gli organizzatori con piacere segnalano il primo ospite del festival: Claudio Simonetti, compositore e musicista italiano, fondatore dello storico gruppo progressive rock dei Goblin, conosciuto per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane, tra cui i film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria e Phenomena.

Simonetti sarà protagonista di un incontro intervista nel pomeriggio di sabato 8 luglio e un concerto serale presso il cortile interno del Castello. Durante la performance musicale verranno proiettati spezzoni dei film che hanno resto celebri nel mondo queste musiche. L’incontro pomeridiano sarà a ingresso gratuito mentre il concerto avrà un biglietto d’ingresso di 5 €.