Colacem protagonista al Green Social Festival di Rimini

Il modello industriale Colacem sarà uno dei protagonisti al Green Social Festival che si svolgerà per l’intera giornata di martedì 6 giugno al Teatro Galli di Rimini con la presenza del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti.

Il Festival vuol mettere in luce il ruolo primario che l’Italia potrà recitare nel panorama economico e culturale dei prossimi anni. Lo dovrà fare prendendo spunto, oltre che dalle proprie eccellenze, dagli auspici di Papa Francesco, secondo il quale l’economia deve ispirarsi a equità, sostenibilità e bellezza per poter rispondere ai consumatori globali del XXI secolo.

Sulla base di questi valori, sarà Cristina Colaiacovo, in rappresentanza di Colacem, terzo produttore italiano di cemento, a raccontare la propria azienda durante il talk show “Sviluppo e Infrastrutture Sostenibili”, che prenderà avvio alle ore 17.20.

Le infrastrutture sono essenziali per la qualità della vita degli abitanti del pianeta. Strade, ferrovie, porti, scuole, ospedali, reti elettriche e delle telecomunicazioni sono il fondamento di ogni possibile progresso economico, sociale e ambientale, come sottolineato dall’Onu. Non a caso, le infrastrutture vengono sempre poste in relazione al grado di civiltà e di competitività economica di un Paese.

Il cemento è materiale essenziale per realizzarle ed è necessario che venga prodotto in modo sostenibile. Colacem da sempre è interprete della sostenibilità non come semplice filosofia ma come concreto agire: produce cementi di alta qualità in impianti industriali moderni ed efficienti, che adottano le migliori tecniche disponibili e pongono la massima attenzione verso ambiente e territori.

Con Cristina Colaiacovo saranno presenti, Edoardo Zanchini, vice Presidente Legambiente, Elena Fabbri, Professore ordinario dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali Università di Bologna Campus di Ravenna, Antonio Penso, Direttore Fondazione Flaminia. Conduce Enrico Fontana.