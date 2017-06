Coltellate per questioni di droga, poi la fuga in auto e lo schianto: morto

Sembrerebbe esserci una questione di droga dietro all’accoltellamento avvenuto mercoledì sera (15 giugno) in via Carlo Porta davanti ad un negozio che vende kebab.

Protagonisti due cittadini stranieri, un ghanese di 46 anni e un marocchino di 43. Il ghanese, colpito al petto da uno o più fendenti, ha cercato di fuggire, allontanandosi in auto, ma si è schiantato dopo qualche centinaio di metri contro un albero. Ed è lì che l’hanno trovato i carabinieri della compagnia di Desio che si stato occupando delle indagini e che dovranno far chiarezza sull’accaduto. L’altro litigante, il 43enne marocchino, anche lui raggiunto da alcune coltellate, è stato subito accompagnato all’ospedale di Garbagnate. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è iniziato intorno alle 23 quando sono iniziative a volare parole grosse che ben presto hanno lasciato il posto ai coltelli. Il 46enne ghanese è stato raggiunto da un fendente al petto. Sanguinante è riuscito a trascinarsi nella sua auto, una Golf, e ha messo in moto. Dopo qualche centinaio di metri però è finito fuori strada. I carabinieri l’hanno trovato ormai morto seduto sul sedile del conducente dell’auto schiantata contro una pianta.

Al momento non risultano arresti o fermi ma i carabinieri sono all’opera per chiarire i contorni della vicenda che potrebbe essere legata al mondo dello spaccio.