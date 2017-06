Coltelli e teschi di ferro per picchiarsi in via Morosini

Una rissa in via Morosini, ieri mattina alle 10, ha coinvolto un gruppo di ragazzi italiani e albanesi. Tre italiani e sei albanesi, per la precisione, tra i 20 e 25 anni. Sono stati tutti denunciati a piede libero. I ragazzi erano armati di coltelli e tirapugni e anelli a forma di teschi. Sembra che la vicenda sia scaturita da un apprezzamento fatto da un ragazzo italiano, a una 16enne, alcuni giorni fa. Il fidanzato della giovane, albanese, avrebbe quindi incontrato ieri l’italiano per un chiarimento, avvenuto in via Morosini in maniera un po’ movimentata. Sono intervenuti le volanti della polizia, il polizia locale. Anche una guardia giurata fuori servizio che ha aiutato gli operanti. Sequestrato un coltello con coltello con lama di 10 centimetri.