Come la tecnologia ha influenzato le nostre vite?

Frutto del duro lavoro di scienziati e ricercatori, le innovazioni tecnologiche rappresentano uno dei fattori posti alla base dei cambiamenti culturali e sociali che hanno investito intere società. In effetti la tecnologia ha saputo rivoluzionare lo stile di vita nella sua totalità, provocando trasformazioni che hanno toccato in egual misura sfera personale e professionale, fino al punto in cui si riesce a malapena a distinguerne i confini. Il passaggio dal XX al XXI secolo è stato contraddistinto da una serie innumerevole di novità legate agli ambiti più disparati. Dal cartaceo al tablet, dalle difficoltà di reperimento delle informazioni ad Internet, fino a giungere al passaggio dagli ormai obsoleti telefoni cellulari ai più recenti smartphone. Quelli appena elencati sono solo alcuni – e limitati – passaggi di consegne verificatisi durante il lungo periodo in questione.

A tal proposito, la cinematografia rappresenta uno dei settori maggiormente toccati da mutamenti di tipo tecnologico che sono stati capaci di dare nuova linfa al medium. Dai primi esperimenti di Thomas Edison e dei fratelli Louis e Auguste Lumière di tempo ne è trascorso. Si è passati dall’introduzione – per nulla scontata – del sonoro al cinema digitale. Il merito di tale trasformazione non può che essere riconosciuto, ancora una volta, alla tecnologia.

Oggi è addirittura possibile ricreare – con semplici passi – una vera e propria sala cinematografica domestica. Ciò è stato reso possibile mediante l’introduzione nel mercato dei modernissimi proiettori laser portatili. Dotati di un peso e di dimensioni poco rilevanti, sono in grado di produrre un fascio luminoso capace di ricreare immagini in maniera del tutto fedele a quanto accade in un cinema tradizionale. Il loro connubio con un telo proiettore rappresenta la giusta risposta all’esigenza di un utente appassionato, stanco di “sottomettersi” alle rigide logiche dei cosiddetti palinsesti cinematografici.

È da cambiamenti come quello appena descritto che è possibile cogliere la forza dirompente con la quale la tecnologia si è imposta nella vita quotidiana di ogni singolo individuo. In tal senso il cinema ne è una testimonianza tangibile. Ciò dimostra come il rapporto tra innovazione e pubblico sia caratterizzato da intensità e reciprocità. Fino a che punto potrà spingersi la tecnologia? Esiste un confine, una linea di demarcazione? Può rappresentare un’arma a doppio taglio? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che dividono l’opinione pubblica su opportunità e criticità creati dall’incessante mutamento tecnologico. Tuttavia vi è un dato innegabile: con o senza il consenso personale, la tecnologia ha saputo pervadere molti degli aspetti del privato – ed intimo – delle persone. Spetta a voi giudicare in quale misura e con quali effetti.