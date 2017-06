Comi: “Sindaco ci vuole coraggio, sarò in piazza anche io”

Foto generiche

«E’ con grande stupore che apprendo della scelta del sindaco Alessandro Fagioli di non prevedere, in occasione della Festa della Repubblica, alcuna programmazione di carattere istituzionale, adducendo il timore di possibili problemi di ordine pubblico».

Anche l’europarlamentare Lara Comi stigmatizza la scelta del primo cittadino leghista di rinunciare alle celebrazioni del 2 giugno per evitare “tensioni alla città”.

«Siamo di fronte ad una grave sconfitta del Comune che, facendo così, ha deciso di arrendersi di fronte ai quei violenti e facinorosi figli di papà che da anni purtroppo ammorbano la gente perbene di questa città». Chiaro il riferimento ai giovani del centro sociale Telos contro cui Comi si è schierata da tempo.

Non a caso conclude con un appello a Fagioli ad essere piú incisivo: «L’amministrazione ha invece il dovere di rivendicare spazi di libertà in cui rinnovare il patto di convivenza tra i cittadini di questa comunità e dell’intero Paese, soprattutto in occasione della Festa della Repubblica. Fagioli sia coraggioso e ci ripensi: io sarò con lui per rendere Saronno libera da Telos una volta per tutte».