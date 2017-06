Comi: “Solidarietà a Lega Nord”

Foto generiche

“Anche a nome di tutto il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese esprimo la mia solidarietà e vicinanza agli amici della Lega Nord di Varese per il vile e preoccupante atto intimidatorio di queste ore. E’ sconcertante apprendere come il libero confronto possa essere offeso e minacciato utilizzando simboli e strumenti di violenza e morte. Auspico che tutte le Istituzioni locali e nazionali mettano subito in campo tutti gli strumenti utili per accertare la provenienza delle minacce e tutelare la libertà e l’impegno di chi vive ogni giorno con entusiasmo e dedizione il proprio impegno civile”. Così dichiara Lara Comi, eurodeputato di Forza Italia, vice presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo e coordinatore provinciale di Forza Italia Varese.