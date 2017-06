Commercio a Varese: il comitato organizza il dialogo tra assessore e associazioni

L'assessore presentato oggi, la manager Ivana Perusin

Mercoledì 28 giugno alle 20.30 “va in scena” il dialogo tra l’assessore al Commercio Ivana Perusin e le associazioni di categoria varesine: a proporlo e ospitarlo, è il comitato “Diamoci una mano varesini” presso la sala al primo piano de Il caffè della piazza, in piazza Cacciatori delle Alpi.

Un incontro in cui il “piatto forte” è rappresentato proprio dagli ospiti: i rappresentanti delle associazioni di categoria e l’assessore Ivana Perusin. All’ordine del giorno la discussione sulla possibile sinergia con l’Amministrazione comunale (specie in riferimento all’emendamento per l’organizzazione di eventi e manifestazioni organizzate dai commercianti, con un contributo da parte del Comune).

Tra gli altri oggetti di confronto anche l’analisi e le eventuali osservazioni sulla bozza del nuovo regolamento della Polizia Locale, che verrà portato in giunta a luglio, il punto sulla sicurezza e sull’iniziativa “adotta Hermes” in collaborazione con la Questura di Varese e le prime valutazioni, a un mese dal lancio dell’iniziativa, di “shopping senza sosta”.