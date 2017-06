Como, niente Lega Pro?

stadio como sinigaglia

Situazione molto difficile per il calcio sul Lario. L’Fc Como rischia seriamente di non iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro (Serie C sarà la denominazione per il prossimo campionato) e di ripartire dai dilettanti, probabilmente dalla Serie D, dove potrebbe incontrare Varese, Pro Patria e Lecco.

Questi i fatti: domani, venerdì 30 giugno, è fissato il termine per l’iscrizione al campionato, ma la Figc richiede entro i due giorni precedenti l’affiliazione, quindi ieri. La società non ha invece adempiuto a queste formalità e ora è a un passo dall’esclusione dai campionati professionistici. Patron della squadra è attualmente la moglie dell’ex calciatore del Chelsea Michael Essien, la signora Akosua Puni Essien, che ha rilevato il club all’asta nello scorso marzo.

L’ultima possibilità per il club lariano è versare i soldi necessari per mettersi in regola con il pagamento di stipendi, contributi previdenziali, scadenze fiscali fino a giugno compreso. Sborsando la somma richiesta dalla Federazione il Como potrebbe ottenere l’affiliazione in un secondo momento, iscrivendosi comunque al campionato di Lega Pro, anche se con almeno un punto di penalizzazione. Fino a questo momento però i soldi non sono arrivati e quindi il discorso decade e solo un miracolo ormai potrebbe risolvere la drammatica situazione.

Se il Como non dovesse riuscire a iscriversi, ci sarebbe lo svincolo immediato di tutti i suoi tesserati, dalla prima squadra al settore giovanile.