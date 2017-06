Con Francesco Salvi torna il Festival dei Corti

Foto varie

Torna a Luino il Festival dei Corti, dal 9 al 11 giugno in piazza Libertà. La base operativa di “Corto Week End” sarà il bar preferito da Piero Chiara, il caffè Clerici, cuore pulsante della città lacustre.

Come una gara che si rispetti ai partecipanti sarà consegnata il venerdi 9 giugno la busta con il regolamento e indicazioni per i lavori. I partecipanti alla gara avranno anche l’obbligo di utilizzare nei corti un oggetto misterioso che gli sarà indicato solo al momento di inizio gara, per questa edizione si è pensato anche ad un messaggio per il rispetto dell’ambiente e ad un premio significativo per il miglior corto realizzato

Il concetto è: “tutto in un week end”. «Attendiamo e invitiamo più realtà possibili: dal semplice appassionato al professionista esperto di cinema, video, cortometraggi, dal filmaker autodidatta, al documentarista, fino al neofita senza nessuna esperienza»

Sono queste le indicazioni dei promotori e organizzatori dell’evento ( www.eventiavanti.it) che in collaborazione con gli organizzatori locali hanno individuato lo storico Caffè Clerici di Luino nel porto vecchio, come sede organizzativa della gara.

Francesco Salvi Attore, comico e cantante come luinese doc, sarà presente durante l’evento come direttore artistico per dispensare simpaticamente suggerimenti utili a tutti i partecipanti alla gara di cortometraggi

«Il festival dei Corti è una bella occasione per la città, un modo elegante e giocoso di fare cultura e intrattenimento di qualità. -commenta il sindaco Andrea Pellicini – Grazie a Francesco Salvi per rappresentare le bellezze di una città, dei suoi abitanti e del suo territorio, realizzando opere che spaziano tra i differenti generi cinematografici».

Durante le serate del venerdì e del sabato in attesa della proiezione dei corti della domenica, ci sarà una rassegna di corti e film d’autore.

Per questa edizione il tema prescelto sarà il Cinema italiano d’Animazione con le proiezioni di una mini rassegna dei lavori di Bruno Bozzetto (regista italiano, disegnatore, autore ed animatore di fama mondiale) autore di numerosi film d’animazione e cortometraggi, molti dei quali vedono come protagonista il suo Signor Rossi, simbolo del cittadino italiano medio alle prese con il malcostume della propria società.

In programma a Luino Piazza Libertà Sabato 10 giugno ore 21.30 i sarà la proiezione del Film West and Soda

E a seguire le Vacanze del Signor Rossi.

Nei giorni del Corto Week End anche il simpatico Lupo Alberto, con il suo creatore il prestigioso fumettista Silver ( pseudonimo del noto fumettista Guido Silvestri) che sarà presente nella serata del venerdì 9 giugno ore 21.30 con delle proiezioni di Lupo Alberto.

Si preannuncia un week animato di ottimi intenti creativi. La partecipazione è libera e gratuita per tutti.

INFO

Venerdi 9 giugno ore 21.30

Incontro con SILVER

con delle proiezioni di Lupo Alberto

Sabato 10 giugno ore 21.30

Incontro con BRUNO BOZZETTO

Ci sarà la proiezione del Film West and Soda

E a seguire le Vacanze del Signor Rossi