Con il Cai alla scoperta del Sentiero dell’arte in Valsesia

Non solo vette, con il CAI di Gallarate : domenica la sezione gallaratese propone l’escursione “Sentiero dell’arte in Valsesia”, un percorso di fondovalle agevole e adatto ai più.

«È un nuovissimo sentiero che percorreremo guidati dagli amici della commissione “Montagna antica montagna da salvare” che ci faranno accedere e ci illustreranno chiese, cappelle e frazioni di quella bellissima parte della Val Sesia, terra di grandi artisti che hanno lasciato indimenticabili tracce del loro lavoro».

“Una collana di frazioncine ai piedi del Sajunché”, come scriveva padre Eugenio Manni, è l’insieme di borgate che questo Sentiero dell’Arte vuole far conoscere agli escursionisti interessati alla scoperta di uno splendido percorso che attraversa per lo più in quota il territorio di Mollia.

L’escursione viene proposta anche ai non iscritti CAI, per partecipare bisogna presentarsi in sede in via Olona 37 nelle serate di Martedì o venerdì per attivare l’apposita assicurazione infortuni.

Appuntamento pert domenica 2 luglio. Dislivello: m.300 circa. Tempo: A+R 7 ore circa Ritrovo: 6,45 – al posteggio Carrefour / K2 – partenza alle : 7,00 si viaggia in auto Costo partecipazione: gita in auto: € 12

Per informazioni: Pierantonio Scaltritti 338 3898335; Chiara Besani 349 4125757; Michela Piazzardi 347 8966865