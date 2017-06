Con la pinza per “fregare” l’antitaccheggio: arrestato

Oltre alla refurtiva, restituita all’esercente, i carabinieri di Luino lo hanno trovato in possesso di una tronchesina e di un cacciavite, utilizzati per forzare le placche antitaccheggio.

È successo nel pomeriggio di ieri in un supermercato della città dove i militari hanno arrestato un 20enne di origini marocchine che ha tentato di rubare all’interno di un noto centro commerciale di quel comune.

L’uomo, sorpreso mentre tentava di allontanarsi con un paio di scarpe da ginnastica del valore di 45 euro dal personale di servizio, che ha allertato i carabinieri, non era nuovo a tale genere di condotte.

I militari l’hanno perquisito, trovandogli addosso tutto l’armamentario per eludere le misure che grazie a microchip inseriti nei prodotti, impediscono il furto.

In questo caso però, i sistemi di sicurezza non sono scattati per via dell’abilità del giovane nel rimuoverli.