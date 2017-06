Con le musiche di Puccini è iniziata la rassegna “Musica in Villa”

Foto varie

Iniziata sabato 10 giugno la rassegna “Musica in Villa” organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno è giunta ormai alla 41° edizione. Le musiche di Puccini hanno risuonato sabato sera nella spettacolare cornice di Villa Cagnola alla presenza di un numeroso pubblico, attento e affascinato dalle note dell’orchestra sinfonica “Il Mosaico” di Empoli diretta dal maestro Alessandro Bartolozzi.

La serata ha riservato gradevoli sorprese nel finale, il bis “libiam nei lieti calici” ha visto l’ingresso di due collaboratori della Pro Loco, scelti tra coloro che si occupano del rinfresco serale,in tenuta di camerieri per offrire spumante al maestro e ai solisti lirici e l’ultimo pezzo musicale è divenuto così un brindisi di buon auspicio alla rassegna di “musica in Villa” al debutto con la 41° edizione che porterà ottima musica sino alla fine di settembre.

Al termine del brano il Consiglio ed i collaboratori della Pro Loco di Gazzada Schianno hanno voluto omaggiare il “Presidentissimo” Angelo Carabelli per ringraziarlo di aver continuato per tanti anni a portare avanti la tradizione di Musica in Villa, scegliendo con grande competenza gli artisti e occupandosi dei finanziamenti di questa manifestazione che ha visto sul palco di Gazzada grandi della musica, portando lustro non solo al paese ma al Varesotto.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 18 giugno la 22° edizione della rassegna bandistica con la collaborazione della banda musicale G.Verdi di Capolago. La rassegna proseguirà sino a fine settembre come da programma: