Concerti e cinema all’aperto, al via l’estate luinese

I due artisti hanno aperto la manifestazione che andrà avanti fino a domenica al Parco di Villa Tatti a Comerio

Luino offre una kermesse di eventi che renderanno questa estate unica: concerti e cinema all’aperto nella scenografia naturale del Parco a Lago, street food, sport e valorizzazione dei luoghi e dei prodotti della tradizione del territorio.

«Prende il via l’importante e ricco programma per il mese di luglio: sono consapevole che il momento storico che stiamo vivendo stia diventando sempre più complesso ed oneroso e comporti per lo staff tecnico comunale uno sforzo molto impegnativo e ringrazio tutti i collaboratori per questo. – dichiara il Vice Sindaco di Luino Alessandro Casali – Le proposte sono parecchie: il concerto di Enrico Ruggeri, da considerarsi la ‘punta di diamante’, i fuochi d’artificio della rassegna Fiori di Fuoco, l’appuntamento con Jazz in Maggiore e la festa patronale impreziosita dalla straordinaria presenza della Madonnina Pellegrina di Fatima nel centenario della sua apparizione».

«Il nostro obiettivo – commenta il Consigliere al Turismo e al Commercio Laura Frulli – è quello di mettere a sistema le tante iniziative pubbliche e private, rafforzando la collaborazione con gli altri enti come Regione Lombardia e Camera di Commercio. La preziosa rete associativa si rivela sempre di fondamentale importanza per la buona riuscita delle manifestazioni. Il nostro scopo – ha aggiunto – è anche quello di valorizzare al meglio i luoghi più significativi della città, gli spazi all’aperto come parchi e aree verdi che si specchiano nelle acque del Lago Maggiore. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che questa estate sia ricca di proposte».

SABATO 1 LUGLIO – Ore 13,20 appuntamento al posteggio ingresso Piscina Comunale di Luino in via Lugano. Escursione a Monteviasco alla ricerca Piante Medicinali con il Cai Sezione di Luino. Info:www.cailuino.it

13-18 Via Cavallotti Laboratori e workshop

17.00 Sede Canottieri Luino via Lido Battesimo imbarcazione dedicata alla memoria di Roberto Scapolan

18.00 Palio in Divisa

21.00 Chiesa Prepositurale Processione e a seguire fuochi artificiali sul lago dalle ore 22.30 Rassegna Fiori di fuoco

DOMENICA 2 LUGLIO – Ore 7.50 appuntamento al posteggio ingresso Piscina Comunale di Luino in via Lugano Val Veddasca into the wild Info: www.cailuino.it

15.00 Santa Messa al Parco a Lago per la Madonna Pellegrina di Fatima

16.00 Processione e a seguire saluto alla Madonna Pellegrina di Fatima

GIOVEDI’ 6 LUGLIO – Ex Campo Sportivo di via Lido Luna Park sino al 31.7 21.30 Parco a Lago Rassegna “Cinema all’aperto”.

VENERDI’ 7 -SABATO 8 DOMENICA 9 LUGLIO – 24Ore di Basket presso il parcheggio del lungo lago zona Porto Nuovo INFO https://www.24oreluino.com/

SABATO 8 LUGLIO – 49° Trofeo del Nostromo info: www.avav.it

GIOVEDI’ 13 LUGLIO – 21.30 Parco a Lago Rassegna “Cinema all’aperto”.

VENERDI’ 14 LUGLIO – 2100 Terrazza COOP Concerto Musica Cittadina

SABATO’ 15 LUGLIO – 21.00 Parco a Lago Concerto Enrico Ruggeri

DOMENICA 16 LUGLIO – Mattinata Piazza Liberta’-Area Ex Svit “Eleganza su due ruote” con moto d’epoca

8.30-18.00 Porto Lido – Porto Nuovo Corso Navigare in sicurezza Prova pratica Velagranda