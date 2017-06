Concerto al pianoforte del maestro Alberto Lodoletti

pianoforte apertura

Mercoledì 21 giugno, alle ore 19.15, R&P Legal ospita nella sua sede di Busto Arsizio, via Goito n. 14, un concerto per pianoforte del maestro Alberto Lodoletti, con musiche di Mozart, Chopin, Liszt. Il concerto di musica classica si colloca in un percorso artistico culturale promosso dallo studio bustocco già dalla primavera 2016. A seguito del felice connubio già intrapreso con il fotografo Efrem Raimondi e la pittrice Ayako Nakamiya, il cammino prosegue incontrando il mondo della musica.

L’ottica è la stessa del passato: la qualità e la reciproca valorizzazione di ambiti molto diversi, ma che interagiscono e dialogano. Lo studio ospita un musicista locale che si è affermato ben oltre i confini nazionali, per trasmettere ancora una volta la positiva ricchezza del nostro territorio unita ad uno sguardo internazionale.

In occasione del concerto, R&P Legal inaugura anche una nuova mostra all’interno dello studio, curata da Elisabetta Mero de lartquotidien: si tratta di una selezione di opere della fotografa Elena Siniscalchi. Il filo conduttore del suo lavoro è la ‘comunicazione invisibile’.

Una voce silenziosa che si accosta alla musica in un crescendo emozionale. Il 21.6.2017 sarà un’occasione unica per incontrare a Busto Arsizio l’arte, nelle declinazioni della musica e della comunicazione non verbale delle immagini, in un contesto del tutto inusuale. Con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, assessorato alla Cultura. L’ingresso al concerto e alla mostra è gratuito.

http://www.albertolodoletti.com

http://www.elenasiniscalchi.it

www.replegal.it