Concerto Ars Cantus e premiazione scuole del Concorso di Musica

Venerdì 23 Giugno 2017 alle ore 21,15 presso l’Oratorio di Tradate (Via Manzoni 17), a conclusione della 12^ Edizione del Concorso di Musica Città di Tradate, si terrà il concerto del Coro e Orchestra Ars Cantus. La formazione Sinfonico-Corale diretta dal Maestro Giovanni Tenti proporrà ai ragazzi dell’Oratorio Estivo un programma con musiche di Verdi, Musorgskij (Quadri), von Suppè, J.Strauss ed il celebre Bolero di Ravel in una particolare versione per orchestra e coro.

Nell’intervallo della manifestazione saranno consegnati i diplomi alle scuole che figurano nei primi tre posti delle rispettive Graduatorie del Concorso di Musica che lo scorso mese ha portato ad esibirsi a Tradate un centinaio di scuole con più di 3600 studenti. Tra i premi conferiti anche le borse di studio alle scuole capofila nell’organizzazione del Concorso: all’IC Galilei di Tradate quella del Lions Club Tradate Seprio e all’IC Vidoletti di Varese quella del Rotary Club Tradate.

Saranno poi assegnati i premi speciali in ricordo dei Docenti Proff.ri Mirella Codevilla Passoni, Aldo Garavini, e Sergio Zampetti.

Il concerto, organizzato in collaborazione tra Parrocchia e Pro Loco, è ad ingresso libero; in caso di maltempo si svolgerà presso la vicina Chiesa di S.Stefano.

Il centro di Tradate sarà chiuso al traffico per i “Venerdì BIANCHI” quindi è da prevedere qualche difficoltà per il parcheggio delle auto.