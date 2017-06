Oltre 140 candidature per due posti da vigile urbano

Venerdì si è chiuso il bando per l’assunzione di due nuovi agenti di polizia locale per il comando di piazza Repubblica i candidati, malgrado i requisiti decisamente specifici richiesti, sono stati poco più di 140.

Lo scorso aprile il Comune ha emesso un bando di concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e orario pieno. Per l’ammissione al concorso, fra le altre caratteristiche, bisognava avere età compresa fra i 18 e i 40 anni, avere almeno il diploma di maturità, possedere la patente di guida di categoria B non speciale. Inoltre bisognava essere abilitati alla guida di motocicli con cambio manuale anche superiore a 35 kW (patente A3 o A senza limiti).

Le domande devano essere presentate entro le ore 12 del 16 giugno e sono state oltre 140 quelle pervenute via posta o in formato elettronico in Municipio. Nei prossimi giorni si provvederà ad effettuare le prove scritte, orali e pratiche (guida di motocicletta con cambio manuale).

«Sono davvero tante le domande che ci sono arrivate – commenta il sindaco Alessandro Fagioli – Da una parte siamo contenti, significa che si tratta di un posto di lavoro appetibile, dall’altro registrare così tanti partecipanti per due posti significa che al momento c’è ancora un po’ di crisi nel mercato del lavoro. Peraltro, questa graduatoria sarà utilizzabile anche in futuro, nel caso in cui ci sia mancanza di personale ad esempio per pensionamenti o altro».