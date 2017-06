Confcommercio Varese: un’assemblea Generale dedicata ai centri storici

ascom varese sede

Giovedì 15 giugno, alle 20, nella sede Ascom di via Valle Venosta 4 a Varese, si svolgerà l’annuale Assemblea generale dei soci di Confcommercio Ascom Varese.

Un assemblea non usuale, e molto di attualità: la serata avrà infatti come tema il commercio e il futuro dei centri storici.

Scopo dell’incontro tra gli associati è quello di instaurare un dibattito tra imprenditori per confrontarsi e mettere a fuoco problematiche, opportunità e proposte. La partecipazione non è però per tutti: è infatti riservata, appunto, agli associati Ascom Varese.

Tutti però potranno vedere i contenuti dell’assemblea: sarà infatti trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Confcommercio Ascom Varese.