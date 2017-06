Confesercenti, secondo incontro sull’imprenditoria femminile

varie

Come anticipato nel convegno del 6 giugno dedicato all’imprenditoria femminile, il CNIF di Varese riunisce nuovamente le imprenditrici della nostra provincia per valorizzare talenti; condividere progetti da realizzare e superare gli ostacoli conoscendo le opportunità.

Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 26 giugno alle 13 presso il negozio Too Sisters in galleria Manzoni a Varese.

«Da subito inizieremo a creare partnership per stimolare la creatività e lo sviluppo delle attività delle intraprendenti imprenditrici; metteremo a conoscenza le imprenditrici sulle opportunità di accedere ai bandi e su come il networking è un aspetto decisivo che si riflette nei risultati imprenditoriali. Naturalmente l’invito di Confesercenti è esteso a tutte le donne che si identificano in questo ambizioso progetto o che sentono di avere qualcosa da dare o condividere a favore della nostro commercio, che tanto dà e che tanto di più vorrebbe dare. Un’occasione di incontro per conoscere la proposta di Regione Lombardia per azzerare per tre anni l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i piccoli esercizi commerciali che s’insedieranno nei centri storici dei Comuni con più di 50.000 abitanti. Il nostro motto…”Se vive il commercio, vive la città”- dichiara Laura Dongiovanni, c coordinatrice territoriale Imprenditoria Femminile – decisamente crediamo in questo progetto di partnership tra donne; vogliamo far conoscere alle imprenditrici altre realtà imprenditoriali nel vivo; creare una rete tra di loro ed una collaborazione che faccia emergere il meglio della donna imprenditrice e sono convita che da questi incontri ognuno di loro riuscirà a trarne dei benefici».

E’ gradita la conferma per partecipare all’incontro contattando Confesercenti allo 0332282268.