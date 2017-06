Contaminazioni sonore con il Corpo musicale Santa Cecilia

Foto varie

Sabato 1 luglio alle ore 21.00 nel cortile del Palazzo Comunale il Corpo Musicale Santa Cecilia, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, si esibirà nel concerto Contaminazioni sonore.

Sempre alla ricerca di nuove idee per colpire il pubblico degli ascoltatori e conquistare nuovi appassionati di musica, quest’anno il Corpo musicale Santa Cecilia per il tradizionale concerto d’estate ha scelto un programma all’insegna delle Contaminazioni sonore, proposto da Banda… and friends. All’organico del corpo musicale, diretto come sempre dal maestro Daniele Balleello, si aggiungeranno per l’occasione alcuni special guest.

“L’idea è nata dal nostro capobanda, Giuseppe Raimondi, che ha pensato di offrire agli ascoltatori l’opportunità di scoprire sonorità diverse rispetto a quelle del nostro classico repertorio. L’abbiamo tutti accolta con entusiasmo – spiega il maestro Daniele Balleello – I musicanti saranno affiancati da alcuni solisti che suonano strumenti tradizionalmente non presenti in banda, come le tastiere e la fisarmonica, di cui ci avvarremo per la prima volta in assoluto. Si tratta di una proposta nuova e fresca, che pensiamo sia ideale per dare il benvenuto all’estate”.

Il programma sarà vario e spazierà dalle colonne sonore di film celebri come Forrest Gump e Il postino a brani di Astor Piazzolla.

In caso di maltempo, il concerto si terrà al teatro di via Dante.

Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura di Castellanza – tel. 0331.526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it