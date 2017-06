Controlli nel Saronnese, droga e controlli stradali

polizia di stato

Controlli straordinari della Polizia a Saronno e Tradate, come avvenuto anche nel Capoluogo nella giornata di ieri, sabato.

In particolare sono stati effettuati 3 posti di controllo in zone strategiche dei predetti centri e sono state identificate 141 persone, controllati 30 veicoli ed elevate diverse sanzioni per infrazioni al codice della Strada; durante tali controlli 5 persone sono state denunciate per reati contro il patrimonio e reati inerenti agli stupefacenti. Nello specifico un conducente di un carro attrezzi – 2 soccorso stradale – è stato trovato in possesso 1.04 grammi di presunta sostanza stupefacente di tipo eroina. All’uomo è stata ritirata la patente di guida, sono state elevate sanzioni per un ammontare di 1.000 euro ed è stato deferito all’Autorità Amministrativa.

Tali controlli straordinari, disposti dal questore della Provincia di Varese, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza a livello tecnico-operativo, sono stati effettuati da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Varese in sinergia con due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, due pattuglie della Polfer di Milano Bovisa e di Varese, nonché con una pattuglia della Polizia Locale di Tradate.

“Appare dunque evidente che lo scopo del dott. Pepè (il questore di Varese) è quello di mantenere un elevato livello di attenzione per l’ordinato svolgimento della vita democratica in modo da consentire ad ogni cittadino di poter esercitare i diritti e di godere delle libertà fondamentali riconosciute dal nostro ordinamento costituzionale”, scrivono dalla questura..