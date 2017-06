Controlli straordinari a Saronno e Tradate per il ponte del 2 giugno

saronno foto carabinieri

In occasione del ponte del 2 giugno, al fine di garantire un presidio sul territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, nonché al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno eseguito una serie di controlli sui territori di Saronno e Tradate che si sono estesi all’intero week end.

In particolare, le 23 pattuglie impiegate, sia in uniforme e autovetture con colori d’istituto, sia in abiti civili e autovetture di copertura, hanno identificato e controllato circa 200 persone, 90 veicoli e 8 pubblici esercizi. Presidiate soprattutto le zone considerate sensibili come le due stazioni ferroviarie di Saronno e il “parco pineta” di Tradate.

L’obiettivo è stato quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini che, approfittando del lungo week end, si erano allontanati dalle proprie abitazioni.

Durante il servizio, sono state denunciate a piede libero due donne rumene di 22 e 25 anni, residenti a Milano, sorprese a rubare dall’interno di un supermercato di Saronno merce per oltre 200 euro di valore, interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

Un cittadino 32enne di Busto Arsizio è stato denunciato per ricettazione, poiché a un posto di controllo all’ingresso di Saronno è stato trovato in possesso di una bicicletta, di alcuni capi di abbigliamento e di un telefono cellulare, risultati provento di furto avvenuto poco prima ai danni di un’autovettura e di un’abitazione di Busto Arsizio e subito segnalato dalla vittima. Un uomo residente in Saronno è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: il risultato dell’etilometro era superiore ai 2.5 g/l.

All’imponente controllo, hanno partecipato anche i carabinieri dell’ispettorato del lavoro, che a seguito di accertamenti svolti in pubblici esercizi hanno contestato un’ammenda di circa 50.000 euro all’esercente di una centralissima sala slot di Saronno, poiché non era in regola con le autorizzazioni previste in materia di sicurezza del lavoro, e un totale di 100.000 euro di ammenda, nonché la sospensione dell’attività per lavoro nero, al titolare di un noto ristorante cinese sempre di Saronno. Entrambi i titolari delle attività commerciali sono stati denunciati a piede libero.

Sabato è stato rastrellato il “parco pineta” sito lungo la via Castelnuovo di Tradate. I carabinieri della Compagnia di Saronno, con il prezioso supporto dei colleghi della Compagnia di Busto Arsizio, dei carabinieri Forestali e dei cinofili, hanno circondato l’area del parco, percorrendola passo passo. Nel corso dell’operazione sono state identificate e controllate circa 50 persone e, con i posti di controllo che chiudevano le vie d’accesso, 30 veicoli. All’interno dell’area boschiva sono stati recuperati due coltelli, 40 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, celati in uno zaino. Dieci persone sono state segnalate alla locale Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente e circa 300 euro in contante sono stati sequestrati ai fini della confisca, poiché considerati provento di spaccio.

In uno dei moltissimi posti di controllo è stata bloccata e perquisita anche una coppia di 40enne, lei di Saronno lui di Milano, all’interno della cui abitazione, alla quale è stata successivamente estesa la perquisizione, sono state trovate sei piante di marijuana. I due sono stati denunciati per coltivazione e detenzione di stupefacente.