Coppa del Mondo a Lucerna, convocati Cesarini e Micheletti

foto varie di canottaggio

Sono due gli atleti del Varesotto che solcheranno le acque – mitiche per quanto riguarda il canottaggio – del Rotsee di Lucerna, consueta sede della tappa più affascinante della Coppa del Mondo.

Tra venerdì 7 e domenica 9 luglio, tra i 700 partecipanti, ci saranno anche Andrea Micheletti e Federica Cesarini, il primo in forza – attualmente – alle Fiamme Oro, la seconda che rappresenta tuttora la Canottieri Gavirate.

Sia Andrea sia Federica fanno parte dei cosiddetti “pesi leggeri”, con Micheletti che questa volta sarà a bordo del quattro di coppia e non nel doppio, sul quale ha già partecipato ai Giochi Olimpici. Con l’isprese ci saranno anche Matteo Mulas (CL Terni), Martino Goretti (Fiamme Oro) e Catello Amarante (Marina Militare).

Cesarini, non ancora 21enne, in bacheca vanta già un bronzo in Coppa ottenuto a Varese 2016 nel singolo mentre a Lucerna verrà impiegata nel doppio leggero insieme alla toscana Allegra Francalacci dell’SC Pontedera.

Sul bacino elvetico l’Italia sarà presente con 15 diversi equipaggi, diretti dal direttore tecnico Franco Cattaneo. Quello di Lucerna sarà un appuntamento particolarmente importante, non solo per la Coppa e per la storicità di queste regate; il Rotsee sarà infatti l’ultimo banco di prova prima dei Campionati del Mondo Assoluti, che quest’anno si disputeranno negli USA – a Sarasota (Florida) – nel periodo compreso tra il 24 settembre e il 2 ottobre.