Corsa, ciclismo e nuoto: la polizia svizzera organizza una gara tra Mendrisiotto e Varese

Foto varie

Una gara per coinvolgere e “fare gruppo”, con una giornata di sano agonismo, tutti i partner del soccorso in genere. la organizza la polizia cantonale svizzera e si chiama “Police Rescue race” e vedrà ai blocchi di partenza 270 concorrenti suddivisi in 48 pattuglie: una gara multidisciplinare il cui tracciato interesserà zone di indubbio interesse paesaggistico e storico a cavallo tra il Mendrisiotto e la provincia di Varese.

Un evento particolare perché voluta dalla forza di polizia per dare alla popolazione un altro modo per avvicinarsi e conoscere meglio le forze dell’ordine e gli enti che lavorano nella Regione per garantire la sicurezza, sotto ogni forma, dei cittadini che vi risiedono.

I partecipanti si cimenteranno in diverse discipline sportive quali il podismo, il ciclismo, il nuoto e il tiro. Alcune tratte del percorso si svolgeranno in territorio svizzero mentre altre in territorio italiano. La competizione prevede due distinti ambiti:

• una corsa a staffetta in 5 tratte per squadre di 5 concorrenti che si cimenteranno in tre discipline (corsa, MTB, nuoto)

• una gara di tiro prevista per le sole categorie “armate”.

L’evento sportivo è stato suddiviso in diverse categorie: Forze dell’ordine, enti di primo intervento e gruppi sportivi. Agli appassionati non resta che riservare la data di sabato 24.06.2017 per poter assistere alla competizione in una cornice paesaggistica unica.