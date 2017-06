Corto circuito in una centrale di trasformazione elettrica

Intervento dei vigili del fuoco a Cuvio

Un boato nel cuore della notte ha allertato la popolazione di Cuvio.

Attorno alle 3 di oggi, domenica 11 giugno, a causa di un corto circuito per un un guasto a un isolatore di potenza pari a 132.000 V si è sviluppato un incendio in una centrale di trasformazione in via Giacomo Mascioni.

Le fiamme divampate hanno fatto scattare l’allarme. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno monitorato l’area in attesa dell’intervento dei tecnici che hanno provveduto al distacco dell’energia elettrica.